MAEVA

Timide et réservé au quotidien, mais une autre personne sur scène, appréciant chanter des titres piano-voix en faisant transmettre des émotions comme des morceaux entrainants afin de faire le show.

Première scène à 7ans avec l’orchestre de Gilles Pellegrini (Trompétiste de Johnny Hallyday) devant 2000 personnes sur un titre de Céline Dion près de Béziers et réitère l’expérience avec ce même orchestre mais aussi l’orchestre de Tony Bram’s ou encore René Coll.



A l’âge de 9 ans, j’intègre le conservatoire de Pierrelatte en suivant des cours de chant lyrique durant 2 ans.

En Mars 2001, âgé de 13 ans, je participe à l’émission « Graine de Star » sur M6, pour 3 diffusions télévisuelles. Je remporte la première émission.



Suite à « Graine de Star », j’ai suivi durant 3 ans des cours de chant avec Richard Cross sur Paris et réaliser différentes premières parties d’artistes de renom, ou le festival de Ruoms devant près de 15 000 spectateurs.

Je participe également à quelques concours de chants, comme le Tremplin des Etoiles à Montélimar à l’âge de 20 ans, où je fini 5ème sur 300 participants.



Suite au Tremplin, j’intègre l’association de Montélo Chante, afin de suivre des cours de chants et scéniques jusqu’à mes 22 ans.



Durant plus de 6 ans je fais une pause artistique.

En avril 2016, la musique et le chant me rappellent. Je reprends la scène, les concours et les cours de chant sur Paris avec Nathalie Dupuy, coach de Pop Star, Nouvelle Star ou actuelle de The Voice (Team Zazie).

Des influences plutôt soul et R&B, interprète, voulant divertir les spectateurs le temps de quelques minutes afin de les sortir de leurs quotidiens et tracas, accompagné de musiciens et proposer de jolis tableaux étant également passionné par la danse depuis mon plus jeune âge afin de faire le show.



La musique pour moi c’est un moment de partage, transmettre des messages, des émotions, des souvenirs, quelque chose de positif … Un divertissement, et encore plus ces derniers temps …

Maëva