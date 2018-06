Shôlo a 15 ans.



A l’état civil seulement. Car à la vie comme à la scène, Shôlo a bien d’avantage.

Shôlo a [d’abord] des racines, faisant de lui le fruit d’un mariage musical hors-norme, entre un père

guitariste fou de Hard rock et une mère amoureuse de Soul.

Shôlo a [aussi] un univers propre, qu’il s’est construit à travers les influences familiales (Ben l’Oncle

soul // James Blunt // Bon Jovi // Raamstein) et ses propres découvertes (MC Solaar // Sexion

d’assaut // Nekfeu).



Shôlo a [déjà] un parcours, constitué d’une expérience de dix ans de pratique vocale (cours et

chorale), de six ans de théâtre, de deux ans de scène comme chanteur d’un groupe de rock, d’un

an de batterie et de solfège, et de plusieurs participations à des concours.

Shôlo a [aussi] de l’instinct, et sait lui faire confiance pour démarrer son aventure pro lors de sa

rencontre avec Clément Bosio, ou pour se mettre à l’écriture encouragé par les retours de ses

camarades de cours.



Shôlo a un [sérieux] sens de l’humour, qu’il lui tient à coeur de partager avec son entourage (amis

comme public) et de nourrir en visionnant des sketches (français comme américains).

Shôlo a [franchement] du style, qu’il affirme dans son rap énergique, moderne, métissé, teinté de

dérision et de fantaisie, au flow nerveux et pointu.



Shôlo a [clairement] un potentiel, que l’équipe de The Voice a repéré en le présélectionnant pour

les auditions alors qu’il se produisait à 12 ans sur une scène marseillaise.

Shôlo a [vivement] du goût : il aime les Mangas et jouer au basket, il n’aime pas les sciences au

lycée et la musique commerciale médiocre, il adore écrire la nuit et rapper entre amis, il déteste les

séparations et l’injustice.



Shôlo a des [grandes] aspirations : continuer à faire rire et rêver les gens, explorer tous les styles de

rap et de sujets possibles, développer et partager son art, et surtout rencontrer bientôt sur scène

SON public.



Shôlo a [profondément] des valeurs : rendre heureux les gens qui l’entourent et persévérer en

dépassant les obstacles.



[Incontestablement] Shôlo a beaucoup de choses pour lui : fraicheur, maturité, fougue,

curiosité, aisance, créativité, exigence, luminosité, détermination, singularité.

[Et aujourd’hui] Shôlo a une actu : la sortie du premier single « Animal » le 25 mai 2018, la

tournée d’été MTI Music tour, les reprises et freestyles en ligne. Un bon début pour ce 3ème

Lauréat du concours « le rap français » !



Un passé, un présent, et surtout un avenir : Shôlo a tout.

Tout pour réussir, dans cette voie que lui-même a choisie, ou peut-être qui l’a elle-même choisi…

car comme il dit : « Comment j’écris ce que j’écris ? Et je suis ce que je suis ? J’en sais rien, on

choisit pas ! »



Ce qu’on peut [en revanche] choisir, c’est de le suivre.