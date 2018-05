Seven At Night - 1 Gagnant de la tournée MTI MUSIC TOUR 2018

Seven At Night

Originaire de Montélimar et alentours, le jeune groupe Seven At Night débarque pour nous faire découvrir leur univers à travers un premier titre explosif et efficace, « Step One », issu de l’EP éponyme. Encore de nouveaux talents à découvrir sur aficia.

Guitares, batterie, textes tantôt français, tantôt anglais, 4 amis qui vivent pour la musique, c’est la recette d’Aurélien, Nicolas, Mika et Romain les talentueux membres de Seven At Night.

Seven At Night est un jeune groupe énergique et ambitieux, toujours désireux de progresser dans le domaine de la composition et de l’interprétation. Ce qu’ils aiment, c’est faire la fête avec leur public lors de chacun de leur concerts. Ils ont pu réaliser un premier EP, Step One, grâce à leur communauté de fans qui les a soutenus avec un financement participatif sur Ulule. Un premier clip est disponible sur YouTube, à base de tout ce qu’ils ont pu filmer ces dernières années à travers leur expérience musicale.

Un univers musical

La formation du groupe s’est faite tout naturellement, car ils sont tous issus d’un milieu où la musique prend une place importante grâce à leur famille. L’idée de faire un groupe était une évidence et elle s’est concrétisée rapidement. Le style musical de Seven At Night est plutôt Pop Punk, « Certains nous qualifient plutôt de Punk Rock suivant les compositions. » nous indique Aurélien Lachat, chanteur et guitariste du groupe.

Au niveau de leurs influences ont ressent bien le style de Simple Plan, Green Day, Sum 41, Blink-182, All Time Low, Our Last Night, 5 Seconds of Summer, McFly, Hit the Lights… pour ne citer qu’eux.

Des projets pour Seven At Night

Après la sortie de leur premier EP, Step One, les Seven At Night souhaitent s’entourer de professionnels de la musique pour pouvoir avancer et ainsi réaliser un nouvel album, faire de plus en plus de concerts et « monter en grade » petit à petit. « Issu des paroles de notre titre « Step One » : Rien n’est certain, mais je garde confiance en moi. Qui sait de quoi sera fait demain ? » conclue Aurélien.

Pour les projets à courte échéance Seven At Night aspirent donc a sortir un nouvel album, mais en attendant ils commenceront par réaliser un nouveau single et le reste arrivera en son temps. Ils ne souhaitent certainement pas travailler dans la précipitation. Seven At Night aimerais indiquer un message à leur « communauté » qui restera sûrement toujours le même : « Merci pour tout, et restez comme vous êtes ! »

Seven At Night, Aurélien, Nico, Romain et Mika sauront nous surprendre en 2016 avec leur talents frais et festif.

