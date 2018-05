Finaliste de l’équipe de Zazie, elle est la première fille à gagner l’émission.



Maëlle, Raffi Arto, Xam Hurricane et Casanova étaient les quatre finalistes de cette 7ème saison de The Voice sur TF1.



La jeune Maëlle, âgée de 17 ans à peine, est, avec 55 % des voix, la grande gagnante, permettant à Zazie de faire gagner un membre de son équipe pour la deuxième fois après Lilian Renaud en 2015.



Dédiée à Maurane, décédée en début de semaine, cette finale a été marquée par les larmes des candidats. Et la prestation de l’adolescente était très attendue et pleine de suspense puisque depuis quelques jours, la jeune fille souffrait d’une trachéite.



Heureusement, sa reprise de « Sign of Times » d’Harry Styles, c’est bien déroulée, comme ses duos avec Vianney et Zazie.