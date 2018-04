SEMAINE :



MORNING: Animateur(s) : Thierry et Nono - 06H30 - 09H00

LA MATINALE: Animateur(s) : Patrice - 09H00 - 12H30

HITS AND GOLD: Animateur(s) : Freddy - 12H30 - 16H00

AFTER WORK: Animateur(s) : VINCE

WEEK END :



MTI DANCE STORY: Animateur Vince - Vendredi 20h00 - 22h00

KILLMIX: Animateur Sebastien - Vendredi 23h00 - 00h00

GLOBAL SON: Samedi - 21h00 - 22h00

PUR SON CLUB: Animateur DJ leviantan - Samedi 20h - 22h

DATANUTS: Animateur Mister j - Samedi 23h00 - 01h00

FUNKY MIX: Dimanche 19h00 - 21h00

-----------------------------------------------------------

FUNKY MIX: Mercredi 21h00 - 23h00

-----------------------------------------------------------

CHRONIQUES :



HOROSCOPE: 06h15 - 07h15 - 08h15 - 09h15

EPHEMERIDE: 07h15 - 08h15 - 09h15

PRONOSTIQUES HIPPIQUE: 06h50 - 10h15

PROG TV: 07h50 - 10h50 - 19h50

OFFRES EMPLOI: 08h50 - 12h45 - 16h15

AGENDA: 11h15 - 13h15