Morgane - Tain-l'Hermitage (20 ans)

Adolescente renfermée sur elle-même, Morgane s’est épanouie grâce à la musique.

Poussée par sa maman, elle quitte le lycée et s’inscrit dans une école de musique, où elle se découvre une passion pour la chant.

De nature timide et introvertie, Morgane se sent enfin ellemême, heureuse et apaisée lorsqu’elle monte sur scène.

Déterminée, elle participe à The Voice pour prouver qu’elle sait faire quelque chose de sa vie et pour montrer à sa famille qu’elle a trouvé sa place.

LES ETAPES :

- Audition à l'aveugle : Qualifié

Coach :Florent Pagny

Chanson : Véronique Sanson : "Ma révérence"

Affaire à suivre .........